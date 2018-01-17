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KAYSERİSPOR KRİTİK VİRAJDA

Süper Lig temsilcimiz Kayserispor ikinci yarının ilk maçında evinde pazartesi akşamı Galatasaray’ı ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar bu maç öncesinde Ziraat Türkiye Kupası’nda 3-1’in rövanşında bu akşam deplasmanda Antalyaspor karşısında tur arayacak.

KAYSERİSPOR KRİTİK VİRAJDA

Bu sezon hem ligde hem Türkiye Kupası’nda yoluna emin adımlarla ilerleyen Kayserispor’u iki önemli mücadele bekliyor. Sarı-kırmızılı temsilcimiz önce kupa maçında Antalyaspor ile karşılaşacak, ardından ligde Galatasaray’ı ağırlayacak.
Yaklaşık 3 haftadır Antalya’da devre arası kamp çalışmalarını sürdüren Kayserispor, bu akşam oynayacağı Antalyaspor maçının ardından memleketin yolunu tutacak. Temsilcimiz son 16 turu rövanş maçında rakibini saf dışı bırakarak adını çeyrek finale yazdırmanın hesabını yapıyor. İlk maçı 3-1 kazanan sarı-kırmızılılar temkini elden bırakmak istemiyor.
Kayserispor’u kupa maçından sonra 3 günlük bir çalışmanın ardından Galatasaray maçı bekliyor. Renktaşı ile Kadir Has Stadı’nda karşılaşacak olan temsilcimiz bu maçtan da galip ayrılarak hem ilk yarının rövanşını almak hem de üst sıralardaki iddiasını sürdürme niyetinde. Ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan mücadele 4-1 Galatasaray’ın üstünlüğü ile tamamlanmıştı.
Haber: Ramazan Karakuş
 
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