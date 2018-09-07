Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, "18 kulübün borcu 14 katrilyon"

Önümüzdeki sezondan itibaren kademeli olarak indirilecek yabancı futbolcu sayısı ile ilgili açıklamalar yapan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, ülke futbol gündeminde bulunan yabancı futbolcu sınırlaması ile ilgili olarak, "Son olarak 14 yerli futbolcu 14 yabancı futbolcu transferi karar alınmıştı. Böylece kaliteli ve ucuz yabancı futbolcular getirilebilir düşüncesi vardı. Ama geçen süreçte bunun normal uygulanmadığını gördük. Kulüpler ciddi ekonomik batağa girdi. Bunun çözümünün yabancı sınırını düşürmek kadar anormal bütçe harcamasının önüne geçmektir. Olmaya parayı harcıyor olmak kulüpler için büyük sıkıntı. Şu anda Süper Lig'de bulunan 18 kulübün borcu 14 Katrilyon, gelir ise 3,5 katrilyon. Faizler aldı başını gitti. Borç ödemeyi bırakın, faize ancak yetişiliyor. Bir kere Türk Lirası ile transfer yapılmalı. Özellikle yerli futbolcular ile. Yabancı futbolcular ile de makul seviyelerde transfer bütçesi harcanmalı. Aksi taktirde önüne geçilemiyor" dedi.



Kayserispor olarak yabancı oyuncu sınırlaması ile ilgili hazır olduklarını ifade eden Başkan Erol Bedir, "Ben, tedbirimi aldım. En az yabancı futbolcu bende. Önümüzdeki sezon için 5 futbolcu dışında gerisini gönderebiliyorum. Kimisinin sözleşmesi bitiyor kimisi ise kiralık. Hâl böyle olunca Kayserispor olarak sıkıntıya düşmeyiz" yorumunda bulundu.

