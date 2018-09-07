Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, "18 kulübün borcu 14 katrilyon"

Kayserispor Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı Erol Bedir, Süper Lig'de bulunan 18 kulübün toplam borcunun 14 Katrilyon olduğunu söyledi. 

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, "18 kulübün borcu 14 katrilyon"

Önümüzdeki sezondan itibaren kademeli olarak indirilecek yabancı futbolcu sayısı ile ilgili açıklamalar yapan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, ülke futbol gündeminde bulunan yabancı futbolcu sınırlaması ile ilgili olarak, "Son olarak 14 yerli futbolcu 14 yabancı futbolcu transferi karar alınmıştı. Böylece kaliteli ve ucuz yabancı futbolcular getirilebilir düşüncesi vardı. Ama geçen süreçte bunun normal uygulanmadığını gördük. Kulüpler ciddi ekonomik batağa girdi. Bunun çözümünün yabancı sınırını düşürmek kadar anormal bütçe harcamasının önüne geçmektir. Olmaya parayı harcıyor olmak kulüpler için büyük sıkıntı. Şu anda Süper Lig'de bulunan 18 kulübün borcu 14 Katrilyon, gelir ise 3,5 katrilyon. Faizler aldı başını gitti. Borç ödemeyi bırakın, faize ancak yetişiliyor. Bir kere Türk Lirası ile transfer yapılmalı. Özellikle yerli futbolcular ile. Yabancı futbolcular ile de makul seviyelerde transfer bütçesi harcanmalı. Aksi taktirde önüne geçilemiyor" dedi. 

Kayserispor olarak yabancı oyuncu sınırlaması ile ilgili hazır olduklarını ifade eden Başkan Erol Bedir, "Ben, tedbirimi aldım. En az yabancı futbolcu bende. Önümüzdeki sezon için 5 futbolcu dışında gerisini gönderebiliyorum. Kimisinin sözleşmesi bitiyor kimisi ise kiralık. Hâl böyle olunca Kayserispor olarak sıkıntıya düşmeyiz" yorumunda bulundu. 
 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSporKayserisporEROL BEDİR
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.