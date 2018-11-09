Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, "Aday Değiliz"

Kayserispor Başkanı Erol Bedir'in daha önce "Verilen sözler yerine getirilmedi. Bu yüzden Seçimli Genel Kurul kararı aldık" sözleri üzerine ekonomik destek bulmak adına yapılan girişimler ve görüşmeler istenilen seviyede olmadı. Kayserispor Yönetimi de, yarın gerçekleştirilecek Genel Kurul'da görevi devretme kararı aldı.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Kayserispor, bu şehrin takımı. Herkesin sahip çıkması lazım. Verilen sözler yerine getirilmeyince ileriyi görme şansımız yok. Seçimli Genel Kurul yapmaktan başka çaremiz yok. Şu an için yönetime aday değiliz. Ama yarın ne olur bilemem" dedi.

Kayserispor kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada da "03.11.2018 tarihinde yapılması gerekirken çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen Genel Kurulumuz, Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkına haiz üyelerimizin katılımı ile çoğunluk aranmaksızın 10.11.2018 Cumartesi (Yarın) saat 11.00’da yapılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadeleri paylaşıldı.



