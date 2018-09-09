Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir’in Mutlu Günü

Düğün törenine Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ilçe belediye başkanları, Kayserisporlu yöneticiler, teknik heyet, futbolcular ve çok sayıda davetli katıldı.



Kayserispor Başkanı Erol Bedir, düğüne gelen davetlileri kapıda karşılarken düğünün nikah memurluğunu ise Melikgazi Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptı. Bedir çiftinin nikah şahitlerinden olan Vali Süleyman Kamçı, evlenen gençlere bir ömür boyu mutluluklar diledi. Nikah töreninde konuşan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yeni evlenen çifte bir ömür boyu mutluluklar dileyerek evlilik ile ilgili nasihatlerde bulundu.



Özhaseki, “Bu hafta Erol Bey’in haftasıdır. Kayserispor ilk önce İstanbul’da Fenerbahçe’yi yendi. Şimdi de oğlunun düğününü yapıyor. Bu kadar mutluluk Allah nazarlardan korusun. Hep galibiyete endeksli bir durum var. Evde ise her zaman beraberlik iyidir. Sizler birbirinizi sevdiğinizi belli edin. Ufak tefek de olsa hediyeler alın. İkinizin de birbirinizin üzerinde gözünüzün olduğunu her alanda hissedin. Allah sizleri mesut etsin. 30 yıldır evliliği ve 6 tane torunu olan biri olarak ola ki insan hali ara ara sevinçli oluruz. Bazen de öfkeli oluruz. Size de burada karşılıklı olarak iş düşüyor. Biriniz öfkeli olduğunda canınız sıkkın olduğunda diğer mutlaka hisseder. Üzerine gitmeyin alttan alın. Emin olun yiğitlik buradadır. Geçimin yolu peki demekten geçiyor. Böyle olursa hayat çok güzel olur” dedi.



AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yeni evlenen çifte evlilik cüzdanlarını verdikten sonra hatıra fotoğrafı çekildi.

