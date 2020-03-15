Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayserispor Kulübüne ceza

Hes Kablo Kayserispor taraftarına ve kulübe PFDK'dan ceza geldi.

Kayserispor Kulübüne ceza
Süper Lig Cemil Usta sezonunun 25.haftasında geçtiğimiz hafta İstanbul’daki Kasımpaşa - Hes Kablo Kayserispor müsabakasında misafir tribününde yer alan Sarı-Kırmızılı taraflarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle para cezası ve maçı takip eden taraflara deplasmanda yasağı geldi.

PFDK'dan yapılan açıklamaya göre; Kasımpaşa müsabakasında, Kayserispor taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Sarı Kırmızılı kulübe 20.000 TL Para Cezası verildi. Ayrıca bu müsabakada misafir tribününde yeralan taraftarlar da FDT'nın 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSporKayserispor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.