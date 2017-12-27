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Kayserispor kupada moral arıyor

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında bugün evinde Antalyaspor’u ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar rakibini mağlup ederek ikinci maç öncesinde avantaj yakalamak istiyor.

Kayserispor kupada moral arıyor

Ligde ve Ziraat Türkiye Kupası’nda başarılı bir sezon geçiren Kayserispor, büyük önem verdiği kupada Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Çift maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak karşılaşmaların ilkini bugün evinde yapacak olan sarı-kırmızılılar işi sıkı tutuyor. Ev sahibi avantajını iyi kullanmak isteyen temsilcimiz mücadeleyi gol yemeden tamamlamak istiyor.
Hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla tamamlayan Kayserispor, bugün 16.30’da Kadir Has Stadı’nda oynanacak maçın saatini beklemeye koyuldu.

Kayseri Gündem
 
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