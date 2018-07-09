Takım son olarak laktat testinden geçerek hazırlıklarını sürdürdü.
Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdüren takımlar, testlerden de geçiyor. Testten geçen takımlardan biri de Kayserispor. Takım oyuncuları Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde 4’erli gruplarla laktat testinden geçti. Testin ardından oyuncular çalışmalarını sürdürdü.
Haber: Ekrem Nazlı
Kayserispor, laktat testinden geçti
Kayserispor yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, farklı testlerden de geçiyor.
09 Temmuz 2018 Pazartesi 09:35
Takım son olarak laktat testinden geçerek hazırlıklarını sürdürdü.