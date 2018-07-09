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Kayserispor, laktat testinden geçti

Kayserispor yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, farklı testlerden de geçiyor.

Kayserispor, laktat testinden geçti

Takım son olarak laktat testinden geçerek hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdüren takımlar, testlerden de geçiyor. Testten geçen takımlardan biri de Kayserispor. Takım oyuncuları Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde 4’erli gruplarla laktat testinden geçti. Testin ardından oyuncular çalışmalarını sürdürdü.

Haber: Ekrem Nazlı
 

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