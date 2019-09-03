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Kayserispor Levent’e lisans çıkardı

İstikbal Mobilya Kayserispor, Levent Gülen’e lisans çıkardı.

Kayserispor Levent’e lisans çıkardı

Sarı kırmızılı kulübün 2019-2020 sezonu için kadroda düşünmediği ve kendisine kulüp bulmasını istediği Levent Gülen’e transferin son gününde lisans çıkarıldı. Transfer dönemi boyunca kendisine kulüp bulamayan ve alt yapı takımı ile idmana çıkmasına karar verilen Levent Gülen, stoper mevkine takviye yapılamamasından dolayı yeniden A takıma alındı. 25 yaşındaki futbolcunun sarı kırmızılı kulüp ile sözleşmesi 31 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek.
25 yaşındaki Levent Gülen, geçen sezon 26 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası olmak üzere 30 maçta forma giydi.

İHA

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