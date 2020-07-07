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Kayserispor ligde kalma yolunda altın değerinde 3 puan aldı

Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş’ı konuk eden Kayserispor, sahadan 3-1’lik skorla galip ayrılarak ligde kalma yolunda altın değerinde 3 puan aldı.

Kayserispor ligde kalma yolunda altın değerinde 3 puan aldı

Aldığı 3 puanla ligin bitimine 4 hafta kala puanını 31’e yükselterek puan cetvelinde 14. sıraya kadar yükselen Hes Kablo Kayserispor’da yüzler gülüyor. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Robert Prosinecki, “Oyuncularımı tebrik ediyorum. Gerçekten inanılmaz oynadılar, büyük oynadılar diyebiliriz. Beşiktaş gibi iyi bir takıma karşı inanılmaz bir gayret aldılar. Çünkü çok istediler. Bizim bu aldığımız galibiyetler tesadüf değil. Son 4 maçımızda 3 galibiyet aldık. Şu an bunun tadını çıkaracağız. İyi bir galibiyet aldık. 3 gün sonra Rizespor maçımız var, o yüzden ona odaklanacağız. Şu an karakterli, savaşan bir takım oluşturduk. Tekrar söylüyorum Kayserispor havlu atmadı, umarım son 4 maçta en iyisini yapıp ligde kalacağız” dedi.
 
 

İHA

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