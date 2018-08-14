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Kayserispor lige 3 puanla başladı

Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, “İyi bir başlangıç oldu” dedi. 

Kayserispor lige 3 puanla başladı

Spor Toto Süper Lig’in 1. haftasında sahasında Antalyaspor’u ağırlayan Kayserispor, sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, “11 yıl sonra Kayserispor’la maça çıkmak heyecan vericiydi. Kayserililer çok mutlu ve beklentileri üst seviyede. Bu ilginin bilincinde bir insan olarak sırtımıza yük bindi. Bugün maçtan önce çocuklara ‘Bugün için çalıştığımızı söyledi. Bu ligde hedefi büyük olan bir takım nasıl oynar. Onlarda maça iyi başladılar. Maçın başlangıcı çok önemliydi. Bölüm bölüm çok iyi yaptık ve o bölümde de golü bulduk. Yüzde 90 isabetli pasla oynamışız. 111 kilometre koşmuşuz. Ligin ilk maçı olmasına rağmen iyi bir mesafe ama daha yukarlara çıkarmamız lazım. Yüksek şiddetteki koşu mesafemiz iyi seviyede. İlk karşılaşma olması sebebiyle fiziksel olacak daha iyi olacak. İyi bir başlangıç oldu. Önümüzdeki hafta Bursaspor deplasmanı var. Zor bir deplasman ama iyi dönmek istiyoruz. Oyuncularıma teşekkür ederim. Bugünü güzel geçirdiler” ifadelerini kullandı. 

İHA

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