Kayserispor, ligin en fazla gol atan 6. takımı oldu

Beşiktaş 73, Galatasaray 65, Medipol Başakşehir 63, Fenerbahçe 60 ve Aytemiz Alanyaspor ise 57 gol atarak en fazla gol atan takımlar olurken, bu takımları Kayserispor ile Antalyaspor 47 gol ile takip etti.

Kayserispor’un bu sezon attığı gollerde 12 farklı oyuncunun ismi bulunurken, Beşiktaş maçında Beck kendi kalesine attığı gol ile sarı-kırmızılıların gol sayısına katkıda bulundu. Bu sezon Kayseri ekibinin en golcü ismi ise 12 gol atan Welliton oldu. Bu ismi 11 gol ile Deniz Türüç takip ederken, Raheem Lawal 5 ve Umut Bulut da 4 gol ile takımın en golcü isimleri oldu. Bu oyuncuları 3 gol ile Güray Vural ile Mabiala takip etti. Sezon ortasında takım ile yollarını ayıran Nakoulma ile Samba Sow ise takıma 2 gollük katkı sağladı. Bu oyuncuların yanında Ufuk Budak, Levent Gülen, Rajko Rotman ve Ryan Mendes ise 1'er gol atan oyuncular oldu.



9 maçta gol atamadı

Kayserispor, attığı golleri 25 maça sığdırdı. Sarı-kırmızılı takım, bu sezon oynadığı 9 maçta ise gol kaydedemedi. Ligde kalmayı son üç haftada garantileyen Kayseri ekibi, bu sezon 11 ile 14. hafta arasında golle tanışamadı ve en kısır dönemini geçirdi. Kayserispor, bu sezon attığı gollerin 26 tanesini ilk yarılarda bulurken, 21 golü ise ikinci yarılarda attı. Karşılaşmaların uzatma dakikalarında 3 gole imza atan Kayserispor, sezon içinde en fazla golü ise iki maçta tam 7 gol attığı Fenerbahçe karşısında buldu. Kayserispor, bu sezon kazandığı 5 penaltı atışını da Deniz Türüç ile gole çevirerek fire vermedi.

