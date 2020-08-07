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Kayserispor Lung ve Sapunaru ile sözleşme imzalayacak

Hes Kablo Kayserispor, iki Rumen futbolcu ile yeniden sözleşme yapacak.

Kayserispor Lung ve Sapunaru ile sözleşme imzalayacak

Süper Lig 2020-2021 futbol sezonu için 10 Ağustos’ta topbaşı yapacak Hes Kablo Kayserispor, sözleşmesi sona eren Rumen futbolcular Silviu Lung ve Cristian Sapunaru ile yeniden sözleşme yapacak.

Takım kaptanı kaleci Silviu Lung ve stoper futbolcu Cristian Sapunaru tatil sonrasında Kayseri’ye gelerek sözleşme yapacak. Lung ile 2 yıllık, Sapunaru ile 1 yıllık sözleşme yapılması planlanıyor.

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Lung ile ilgili olarak “Türkiye’nin gözü ondaydı, o bizde kaldı. Kalemiz emin ellerde. Silviu Lung Kayserispor’umuzda” dedi.
 
 

İHA

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