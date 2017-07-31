Kayserispor maçında ortalık karıştı

Hannover 96 ile Kayserispor arasında haftasonu Avusturya’nın Velden kasabasında oynanan hazırlık maçında bir grup taraftar Kayserisporlu futbolcuları ve yedek kulübesindeki ekibi ‘Heil Hitler’ diyerek ve Nazi selamıyla provoke eti.

Kayserisporlu oyuncular ve teknik ekip seyircilere tepki gösterirken maç bir süre durdu. Hannover’in teknik direktör yardımcısı Volkan Bulut, Kayserisporluları sakinleştirirken Hannover kulübü Kayserispor’dan özür diledi.



Bu arada olaya polisin müdahale etmesi üzerinde taraftarların yakındaki ormana kaçtığı öğrenildi. Polisin yanlarına aldıkları köpeklerle ormanda yaptığı aramada bazı taraftarları yakaladığı belirtildi.



Hannover ekibinden Christian Bönig bir açıklama yaparak yaşanan olaylardan dolayı özür diledi.



Bir süre yarıda kalan maçı Kayserispor 4-2 kazandı.

(CNN Türk)