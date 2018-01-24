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Kayserispor moral arıyor

Süper Lig’in 18. Haftasında evinde Galatasaray’a mağlup olarak ikinci devreye kötü başlayan Kayserispor, yara sarmaya çalışıyor. Sarı-kırmızılılar bu maçı bir an önce unutarak hafta sonu deplasmanda oynayacağı Göztepe maçına odaklanmak istiyor.

Kayserispor moral arıyor
Ligin ilk devresini 30 puanla 5. Sırada tamamlayarak dikkatleri üzerine çeken Kayserispor, ikinci devreye kötü başlamanın üzüntüsünü yaşıyor. Evindeki mücadelede özellikle hakem hataları yüzünden  sahadan puansız ayrılmak zorunda kalan temsilcimizde gözler  Göztepe ile oynanacak maça çevrildi.
Galatasaray maçının ardından 1 gün izin yapan futbolcular dün akşam saatlerinde tesislerde toplanarak bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Marius  Sumudica antrenman öncesinde futbolcularla kısa bir toplantı yaparak Galatasaray maçını unutmalarını istedi.
Yaklaşık iki saat süren antrenman ısınma hareketleri ile başlarken, idmanın sonunda çift kale maç yapıldı. Sarı-kırmızılılarda cumartesi günü deplasmanda oynanacak maç öncesinde hazırlıklar bugün de devam edecek.
Haber: M. Furkan Şahin
 

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