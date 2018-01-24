Kayserispor moral arıyor

Ligin ilk devresini 30 puanla 5. Sırada tamamlayarak dikkatleri üzerine çeken Kayserispor, ikinci devreye kötü başlamanın üzüntüsünü yaşıyor. Evindeki mücadelede özellikle hakem hataları yüzünden sahadan puansız ayrılmak zorunda kalan temsilcimizde gözler Göztepe ile oynanacak maça çevrildi.Galatasaray maçının ardından 1 gün izin yapan futbolcular dün akşam saatlerinde tesislerde toplanarak bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Marius Sumudica antrenman öncesinde futbolcularla kısa bir toplantı yaparak Galatasaray maçını unutmalarını istedi.Yaklaşık iki saat süren antrenman ısınma hareketleri ile başlarken, idmanın sonunda çift kale maç yapıldı. Sarı-kırmızılılarda cumartesi günü deplasmanda oynanacak maç öncesinde hazırlıklar bugün de devam edecek.

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