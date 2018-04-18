Kayserispor olağan seçimli kongreye gidiyor

Kayserispor Kulübü seçime gidiyor. Sarı kırmızılı kulüp yönetimi 25 Mayıs günü olağan seçimli kongrenin gerçekleşeceğini resmi site aracılığı ile açıkladı.

İşte o açıklama;

''26.01.2017 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda 3 yıllığına göreve gelmemiz ve tüzüğümüze görev süremizin bitmesine daha 19 ay olmasına rağmen teamüller gereği ve seçimli genel kurulların bir sonraki sezon hazırlığı için Mayıs ayında yapılmasının uygun olduğu değerlendirmesiyle 17.04.2018 tarihinde kulüp tesislerimizde toplanan yönetim kurulumuz 05.05.2018 Cumartesi günü saat 11.00'da Kadir Has Spor ve Kongre Merkezinde olağan seçimli genel kurul toplantımızın yapılmasına, çoğunluk sağlanmadığı takdirde, 12.05.2018 Cumartesi günü aynı yer ve saatte genel kurul yapılması konusunda karar almış olup, keyfiyet kamuoyuna saygıyla duyurulur.''



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