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Kayserispor olağan seçimli kongreye gidiyor

Kayserispor Kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile 5 Mayıs günü olağan seçimli kongreye gidileceğini duyurdu.

Kayserispor olağan seçimli kongreye gidiyor
Kayserispor Kulübü seçime gidiyor. Sarı kırmızılı kulüp yönetimi 25 Mayıs günü olağan seçimli kongrenin gerçekleşeceğini resmi site aracılığı ile açıkladı.
İşte o açıklama;
''26.01.2017 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda 3  yıllığına göreve gelmemiz ve tüzüğümüze  görev süremizin bitmesine daha 19 ay olmasına rağmen teamüller  gereği ve seçimli genel  kurulların bir sonraki sezon hazırlığı için Mayıs ayında yapılmasının uygun olduğu değerlendirmesiyle 17.04.2018 tarihinde kulüp tesislerimizde toplanan yönetim kurulumuz 05.05.2018 Cumartesi günü saat 11.00'da Kadir Has Spor ve Kongre Merkezinde olağan seçimli  genel kurul toplantımızın yapılmasına, çoğunluk sağlanmadığı takdirde, 12.05.2018 Cumartesi günü aynı yer  ve saatte genel kurul  yapılması konusunda karar almış olup, keyfiyet kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

Kayseri Gündem
 
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