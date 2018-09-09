Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayserispor, Osmanlıspor ile hazırlık maçı yaptı

Kayserispor, lige verilen milli maç arasında TFF 1. Lig'de mücadele eden Osmanlıspor ile hazırlık maçında karşılaştı. 

Kayserispor, Osmanlıspor ile hazırlık maçı yaptı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, lige verilen milli maç arasında hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Hafta içerisinde antrenmanlara devam eden sarı-kırmızılı ekip, bugünde TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor ile hazırlık maçı oynadı. 

Kadir Has Dış Saha'da oynanan hazırlık maçına Osmanlıspor; Ahmet, Ndiaye, Ali, Beykan, Ali Eren, Anıl, Mbu, Sinan, Sharafad, Mertan ve Lembi ilk 11 ile çıkarken, Kayserispor ise, Muammer, Gyan, Levent Gülen, Şamil Çinaz, Bilal, Hasan Hüseyin, Kravets, Oğuzhan, Mert, Chery ve Kana Bıyık 11 ile çıktı. 
Mücadele 8. dakikada Mertcan Caner Öztürk ve 68. dakikada Tiago Lopes'in karşılıklı golleriyle 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. 
 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSporKayserisporOsmanlısporHazırlık Maçı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.