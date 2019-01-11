Kayserispor Osmanlıspor Maçı Yarıda Kaldı

Saat 16.00’da başlayan hazırlık maçı yoğun yağmur nedeniyle iptal edildi. Daha önce Hollanda'nın Go Ahead Eagles takımı ile müsabaka oynayan vae 2-0 kaybeden, ikinci hazırlık maçını Boluspor ile oynamayı planlayan ancak sonradan Osmanlıspor ile müsabaka oynamaya karar veren Kayserispor, bunu da sağlıklı olarak gerçekleştiremedi.



Tek gol vardı

Kayserispor ile Osmanlıspor arasında Antalya'da oynanması planlanan ve saat 16.00'da başlayan müsabaka, dakikalar 24'ü gösterirken iptal oldu. Osmanlıspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile devam ederken bastıran yoğun yağmurun ardından hakemler müsabakayı iptal edildi ve takımlar soyunma odasına gitti. Kayserispor kafilesi de, maçın oynandığı sahadan ayrılarak kamp yaptığı otele döndü.



