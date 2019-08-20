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Kayserispor PDFK’ya sevk edildi

İstikbal Mobilya Kayseripor, PFDK’ya sevk edildi.

Kayserispor PDFK’ya sevk edildi

İstikbal Mobilya Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor maçında saha olayları ve çirkin ve köyü tezahüratlar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.



PFDK’dan yapılan açıklamada “Hukuk Müşavirliği'nce 20.08.2019 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları alınan karar; İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü’nün 17.08.2019 tarihinde oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine ve “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir” denildi.
 

İHA

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