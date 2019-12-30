Kayserispor, Prosinecki İle Anlaştı

Süper Lig 2019-2020 sezonunu 10 puanla 18. sırada tamamlayan İstikbal Mobilya Kayserispor, Teknik Direktör Robert Prosinecki ile anlaşmaya vardı.

Sezona Teknik Direktör Hikmet Karaman ile başlayan, ardından Samet Aybaba ile yola devam eden ve son olarak da Bülent Uygun ile 7 hafta çalışan İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin ikinci yarısı için Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile anlaşmaya vardı.

Sağlık sorunları nedeniyle gelmeyi kabul etmeyen Hırvat teknik adam, direk kendisiyle görüşülmesi sonrasında Kayserispor'un teklifini kabul etti. Ligin ikinci yarısında Kayserispor'un teknik sorumlusu olarak göreve başlayacak olan Prosinecki, Antalya kampında takımın başında yer alacak. Prosinecki'nin yardımcılıklarını ise Gordon Cipric ve Dragan Spasic yapacak.

Hırvat teknik adam Robert Pronisecki, 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında da Kayserispor'da görev yapmıştı.







Prosinecki: "Kayserispor'u bu durumdan kurtaracağız"

İstikbal Mobilya Kayserispor ile anlaşmaya varan Robert Prosinecki, ligin ikinci yarısında başarılı olacaklarını iddia etti.

Süper Lig'in ilk yarısını 10 puanla tamamlayan İstikbal Mobilya Kayserispor'un ikinci yarıda teknik direktörlük görevini üstlenen Hırvat teknik adam Robert Prosinecki, kümede kalacaklarını ifade etti.

Robert Prosinecki, "Başkan çok ısrarcı oldu ve teklifi kabul ettim. Önümüzdeki günlerde başkan ile biraya geleceğiz. Resmi anlaşma yaptıktan sonra transferler yapacağız" dedi.

Transfer çalışmaları ile ilgili de konuşan Prosinecki, "Evet sağlık sorunlarım var ama ben heyecan yaşamayı seviyorum. Kayserispor'u kötü durumdan kurtarmak için çabalayacağız. İyi transferler yaparak ikinci yarıda çok maç kazanacağız. Ben inanıyorum. Taraftar inansın ve destek versin. Kayserispor kümede kalmak için savaşacaktır" cümleleri kurdu.

Prosinecki, 5 Ocak günü Antalya'ya giderek Kayserispor kampına katılarak takımın başına geçecek.







Robert Prosinecki'nin Kayserispor karnesi

İstikbal Mobilya Kayserispor ile anlaşan Hırvat teknik adam Robert Prosinecki, ilk döneminde 48 maçta görev yapmıştı.

Süper Lig 2019-2020 sezonunun ilk yarısını 10 puanla 18. sırada tamamlayan İstikbal Mobilya Kayserispor'da ikinci yarıda Hırvat teknik adam Robert Prosinecki görev yapacak. 50 yaşındaki teknik direktör sarı kırmızılı takımda ikinci kez görev üstleniyor. 2012-2013 sezonunun 8.haftasında Kayserispor'da göreve başlayan Prosinecki, sezon sonuna kadar takımın başında kalmıştı. Prosinecki, 2013-2014 sezonun ilk yarısı boyunca da görev yapmıştı.

2012-2013 sezonu

Robert Prosinecki yönetimindeki Kayserispor, 2012-2013 sezonunda ligi 15 galibiyet 7 beraberlik 12 yenilgi neticesinde 52 puan toplayıp 5.sırada noktalamıştı. Prosinecki ile çıkılan 27 müsabakada 13 galibiyet 6 beraberlik 8 yenilgi alınmış ve 45 puan toplanmıştı. İşte o maçlar:

Kayserispor-M.Başakşehir 0-1

Galatasaray-Kayserispor 3-0

Kayserispor-Karabükspor 3-0

Elazığspor-Kayserispor 0-4

Kayserispor-Gaziantepspor 1-1

Sivasspor-Kayserispor 4-2

Kayserispor-Fenerbahçe 1-1

Trabzonspor-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Kasımpaşa 1-0

Beşiktaş-Kayserispor 3-1

Bursaspor-Kayserispor 2-1

Kayserispor-Antalyaspor 2-0

Akhisarspor-Kayserispor 1-2

Kayserispor-Orduspor 0-0

Eskişehirspor-Kayserispor 0-3

Kayserispor-Gençlerbirliği 1-0

Kayserispor-Mersin İ.Y 2-1

Başakşehir-Kayserispor 0-0

Kayserispor-Galatasaray 1-3

Karabükspor-Kayserispor 3-1

Kayserispor-Elazığspor 4-1

Gaziantepspor-Kayserispor 0-1

Kayserispor-Sivasspor 1-1

Fenerbahçe-Kayserispor 2-1

Kayserispor-Trabzonspor 2-1

Kasımpaşa-Kayserispor 1-2

Kayserispor-Beşiktaş 2-0

2013-2014 sezonu

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Robert Prosinecki, 2013-2014 sezonunda yola devam etti. Hırvat teknik adam, Kayserispor'un başında 17 lig maçına çıktı. Bu maçlarda Kayserispor, 2 galibiyet 6 beraberlik elde ederken 9 yenilgi aldı. 12 puan toplayabilen Kayserispor ile Prosinecki'nin yolu ilk yarı sonunda ayrılmıştı. 13 gol atıp 28 gol yiyen Kayserispor, ilk yarıyı 17. sırada noktalamıştı. Ligin ikinci yarısına Paciencia ile başlayan sarı kırmızılılar, sonrasında Ertuğrul Seçme ile sezonu tamamladı. Kayserispor sezonu 29 puanla 18. sırada tamamlayarak küme düşmüştü. İşte 2013-2014 sezonundaki Prosinecki yönetiminde Kayserispor'un çıktığı maçlar ve sonuçları:

Kayserispor-Sivasspor 1-0

Kasımpaşa-Kayserispor 3-1

Kayserispor-Elazığspor 1-3

Gençlerbirliği-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Trabzonspor 0-1

K.Erciyesspor-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Gaziantepspor 0-1

Bursaspor-Kayserispor 2-0

Kayserispor-Galatasaray 2-4

Antalyaspor-Kayserispor 2-2

Kayserispor-Beşiktaş 0-3

Ç.Rizespor-Kayserispor 0-2

Kayserispor-Akhisarspor 0-0

Karabükspor-Kayserispor 1-0

Kayserispor-Eskişehirspor 1-1

Kayserispor-Konyaspor 0-0

Fenerbahçe-Kayserispor 5-1



