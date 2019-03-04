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Kayserispor Rekor Kırdı

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig serüveninde tarihi bir rekor kırdı.

Kayserispor Rekor Kırdı

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon kümede kalma mücadelesi verirken son haftalarda topladığı puanlar ile gözünü üst sıralara diken İstikbal Mobilya Kayserispor, kendi rekorunu kırdı. Bu sezon Hikmet Karaman'ın geldiği günden bu yana Süper Lig'de yenilgi yüzü görmeyen sarı kırmızılılar, son 10 haftada topladığı puanlar ile rekor kırdı.

Bu sezon 15.haftada galibiyet alan İstikbal Mobilya Kayserispor, 0 günden bu yana oynadığı müsabakalarda hiç yenilmedi. Sarı Kırmızılılar, Hikmet Karaman'ın göreve geldiği günden bu yana oynadığı 10 maçta 5 galibiyet 5 beraberlik alarak 20 puan topladı. İstikbal Mobilya Kayserispor, bu 10 maçta 13 gol atarken kalesinde 6 gol gördü. İstikbal Mobilya Kayserispor'un son 10 haftada oynadığı maçlar ve skorları şöyle:
Kasımpaşa-Kayserispor 0-3
Kayserispor-Akhisarspor 1-0
B.B.Erzurum-Kayserispor 1-1
Antalyaspor-Kayserispor 0-0
Kayserispor-Bursaspor 1-1
Y.Malatyaspor-Kayserispor 1-1
Kayserispor-Fenerbahçe 1-0
Kayserispor-Göztepe 2-1
Konyaspor-Kayserispor 0-1
Kayserispor-Beşiktaş 2-2

Yine Karaman
Sarı kırmızılı takım, 2004-2005 sezonunda 10 maçlık yenilmezlik serisi elde etmişti. O dönemde sarı kırmızılı takımın başında yine Hikmet Karaman vardı. 4 galibiyet 6 beraberlik elde edip 18 puan toplayan Kayserispor, 12 gol atarken kalesinde ise 8 gol görmüştü. Kayserispor, o sezon ligi 34 puanla 14.sırada tamamlamıştı. Sarı Kırmızılı takımın 2004-2005 sezonunda 10 maçlık yenilmezlik serisinde oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle:
Kayserispor-Ç.Rizespor 2-1
Samsunspor-Kayserispor 3-3
Kayserispor-İstanbulspor 0-0
Kayserispor-Galatasaray 2-2
A.Sebatspor-Kayserispor 0-0
Kayserispor-Malatyaspor 1-1
Gençlerbirliği-Kayserispor 0-0
Kayserispor-Denizlispor 1-0
G.Antepspor-Kayserispor 1-2
Kayserispor-Sakaryaspor 1-0
 

İHA

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