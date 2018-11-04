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Kayserispor Sahadan Mağlup Ayrıldı

Spor Toto Süper Lig’de 11’inci haftasında MKE Ankaragücü sahasında Kayserispor ile karşılaştı. Mücadele sarı-lacivertli ekibin 3-1’lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kayserispor Sahadan Mağlup Ayrıldı
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Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada sol kanattan Bifouma’nın ortasında arka direğe yakın bir noktadan El Kabir'in volesinde top filelere gitti. 1-0
23. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Bifouma’nın vuruşunda savunmadan seken topla buluşan Djedje, meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.
28. dakikada Kenan Özer'in sol kanattan kullandığı köşe atışında Ricardo Faty, kafayla topu ağlara gönderdi. 2-0
33. dakikada altıpas üzerinde topu alan Tjaron Chery’in şutu, savunma tarafından uzaklaştırıldı.
36. dakikada rakip kaleye organize bir atakla gelen Ankaragücü’nde Bifouma’nın pasıyla kale sahası içinde topla buluşan El Kabir’in şutunu kaleci kornere çeldi.
40. dakikada Faty’nin yaklaşık 40 metreden vurduğu sert şutta top önce kaleciye daha sonra da üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
 
Stat: Osmanlı
Hakemler: Halil Umut Meler xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx
MKE Ankaragücü: Korcan xx, Pinto xx, Erdem Özgenç xx, Yalçın Ayhan xx, Kone xx, Faty xxx, Djedje xx, El Kabir xxx, Thiev Biofuma xxx, Kenan Özer xxx, Kubilay Kanatsızkuş xx
Yedekler: Altay Bayındır, Sedat Ağçay, Mehmet Sak, Anton Pusila, Alessio Cerci, İlhan Parlak, Muhammed Kehinde, Erdem Şen, Younes Mokhtar, Kaan Uykur
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Kayserispor: Muammer Yıldırım x, Atilla Turan xx, Lopes x, Levent Gülen x, Kana Bıyık xx, Şamil Cinaz x, Rotman xx, Chery xx, Varela xx, Bilal Başakcıoğlu xx, Umut Bulut xx
Yedekler: Silvu Lung, Vedat Karakuş, Asamoag Gyan, Ionut Sapunaru, Adem Doğan, Mert Özyıldırım, Bernart Mensah, Oleksandr Kucher
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Goller: El Kabir (dk. 15), Faty (dk. 28) (MKE Ankaragücü)
Sarı kart: Kana Bıyık (Kayserispor)
 
 
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada ceza sahasının dışında kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Varela’nın şutu kaleyi bulmadı.
53. dakikada sol kanattan gelişen Ankaragücü atağında son çizgiye inen Bifouma’nın pasıyla topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş’un şutu üstten auta çıktı.
56. dakikada ceza sahası içinde gelen topa Faty’nin elle müdahale ettiği gerekçesiyle, hakem penaltıya hükmetti.
57. dakikada penaltıyı kullanmak üzere beyaz noktaya gelen Tjaron Chery, farkı bire indiren golü kaydetti. 2-1
63. dakikada savunmadan aldığı toplu aut çizgisine taşıyan Bifouma’nın kale sahasına açtığı ortaya yükselen Kubilay Kanatsızkuş, topu ağlara gönderdi. 3-1
76. dakikada orta sahada girdiği ikili mücadelede rakibini yerde bırakan Kana Bıyık, ikinci sarı kartını görerek oyun dışında kaldı.
 
Stat: Osmanlı
Hakemler: Halil Umut Meler xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx
MKE Ankaragücü: Korcan xx, Pinto xx, Erdem Özgenç xx, Yalçın Ayhan xx, Kone xx, Faty xxx, Djedje xx, El Kabir xxx, Bifouma xxx (Younes Mokhtar dk. 85 ?), Kenan Özer xxx (Cerci dk. 81 ?), Kubilay Kanatsızkuş xxx (İlhan Parlak dk. 74 x)
Yedekler: Altay Bayındır, Sedat Ağçay, Mehmet Sak, Anton Pusila, Muhammed Kehinde, Erdem Şen, Kaan Uykur
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Kayserispor: Muammer Yıldırım x, Atilla Turan xx, Lopes x, Levent Gülen x (Ionut Sapunaru dk. 71 x), Kana Bıyık xx, Şamil Cinaz x, Rotman x (Mensah dk. 68 x), Tjaron Chery xx, Varela x (Asamoah Gyan dk. 86 ?), Bilal Başakcıoğlu xx, Umut Bulut xx
Yedekler: Silviu Lung, Vedat Karakuş, Adem Doğan, Mert Özyıldırım, Oleksandr Kucher
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Goller: El Kabir (dk. 15), Faty (dk. 28), Kubilay Kanatsızkuş (dk. 63) (MKE Ankaragücü), Tjaron Chery (dk. 57) (Kayserispor)
Sarı Kartlar: Rotman, Bilal Başakçıoğlu (Kayserispor)
Kırmızı Kart: Kana Bıyık (dk. 76) (Kayserispor)
 

İHA

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