Kayserispor Sahadan Mağlup Ayrıldı

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Aminu Umar’ın şutunda top kaleci Lung’a çarparak ceza sahasının dışına çıktı.
23. dakikada Boldrin’in ceza sahasının dışından vuruşu kaleci Lung’dan döndü. Kaleciden seken topu Vedat Muriç tamamlayarak filelerle buluşturdu. 1-0
36. dakikada sağ kanatta topla buluşan Deniz Türüç'ün çaprazdan şutunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı çeldi.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Halis Özkahya xx, Asım Yusuf Öz xx, Hakan Yemişken xx
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xxx, Abdullah xxx, Abarhoun xxx, Melnjak xxx, Awaziem xxx, Boldrin xxx, Umar xxx, Samudio xxx, Azubuike xxx, Musa xxx, Vedat xxx
Yedekler: Cihan, Koray, Mehmet Uslu, Talbi, Orhan, Çınar, Saadane, Mustafa Saymak, Aatif, Nakoulma
Teknik Direktör: Okan Buruk
İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung x, Atila xx, Biyik xx, Sapunaru xx, Lopes xx, Şamil xx, Hasan Hüseyin xx, Chery xx, Deniz xx, Kravets xx, Umut xx
Yedekler: Muammer, Hakan, Emre, Levent, Kucher, Berkant Şahin, Nurettin, Mert, Gyan, Varela
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Gol: Vedat Muriç (dk. 23) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Boldrin, Vedat (Çaykur Rizespor), Deniz (İstikbal Mobilya Kayserispor)
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada Braian Samudio’nun sağ çaprazdan kaleye hızlı bir şekilde gönderdiği top filelerle buluştu. 2-0
65. dakikada Cristian Sapunaru’nun yaptığı faulde hakem Özkahya tereddüt etmeden penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Vedat’ın ağları sarstı. 3-0
89. dakikada Hasan Hüseyin Acar Rizespor yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını denedi fakat savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaştı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Halis Özkahya xx, Asım Yusuf Öz xx, Hakan Yemişken xx
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Abdullah xx, Abarhoun xxx, Melnjak xx, Awaziem xx, Boldrin xx (Mustafa dk. 87 ?), Umar xx (Saadane dk. 73 xx), Samudio xx, Azubuike xx, Musa xx (Nakoulma dk. 80 ?), Vedat xx
Yedekler: Cihan, Koray, Mehmet Uslu, Talbi, Orhan, Çınar, Aatif
Teknik Direktör: Okan Buruk
İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung x, Atila x (Gyan dk. 64 x), Biyik x, Sapunaru x, Lopes x, Şamil x, Umut x (Varela dk. 80 ?), Hasan Hüseyin x (Kucher dk. 90+4 ?), Chery x, Deniz x, Kravets x
Yedekler: Muammer, Hakan, Emre, Levent, Berkant Şahin, Nurettin, Mert
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Vedat Muriç (dk. 23 ve 65 pen.), Samudio (dk. 55), (Çaykur Rizespor)
Sarı Kartlar: Boldrin, Vedat, Samudio (Çaykur Rizespor), Deniz (İstikbal Mobilya Kayserispor)
İHA