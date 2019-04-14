Kayserispor Sahadan Mağlup Ayrıldı

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Sadaev ile gelişen atakta sol çaprazdan ceza sahasına giren Moulin kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ortaya çevirdiği topu son anda Sapunaru uzaklaştırdı.

17. dakikada defanstan gelen topu iyi kontrol eden Chery'nin yaklaşık 35 metreden sert şutunu kaleci Altay direk dibinden güçlükle kornere çeldi.

26. dakikada sol kanattan Sacko’nun ortasına iyi yükselen Boyd’un kafa vuruşu kaleci Lung’da kaldı.

29. dakikada Sadaev'in defansın attığı pasla buluşan Pinto'nun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

43. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Kitsiou’nun şutu önce defansa çarptı, ardından da kaleci Lung kornere çeldi.



Stat: Kadir Has

Hakemler: Halis Özkahya xx, Alpaslan Dedeş xx, Aleks Taşçıoğlu xx

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung xx, Levent x, Kana Bıyık x, Sapunaru xx, Kucher xxx, Şamil xxx, Umut x, Hasan Hüseyin xx, Chery, Varela xx, Deniz Türüç xx

Yedekler: Muammer, Bilal, Kravets, Emre Demir, Nurettin, Hakan, Adem, Mert

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

MKE Ankaragücü: Altay xx, Kitsiou xx, Ante Kulusic xx, Pazdan xx, Pinto xx, Sedat Ağçay xx, Djedje xx, Dominic Boyd xx, Sacko xx, Moulin xx, Sadaev xx

Yedekler: Korcan, Alihan, Kaan, Cebrail, Mahmut, Mehmet Sak, Moke Abro, Scarione, İlhan Parlak, Aydın

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan





Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

60. dakikada sol çaprazdan Deniz'in kullandığı serbest vuruşta köşeye giden topu kaleci Altay güçlükle çeldi.

64. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde ön direkte yakın mesafeden sert bir kafa vuruşu yapan Sedat Kaleci Lung’u geçemedi.

74. dakikada sağ taraftan Moulin’in arka direğe yaptığı ortada boş pozisyonda kafayı vuran Kulusic topu dışarı gönderdi.

77. dakikada Kitsiu’nun ceza sahasına gönderdiği topta defans ile kaleci arasına giren Boyd şık bir vuruş ile topu Lung’un üzerinden ağlarla buluşturdu. 0-1

90+4. dakikada kendi sahasından aldığı topu rakip sahaya taşıyan Sacko'nun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutu Lung'dan döndü.

90+5. dakikada sol kanattan Aydın’ın pasında kale önünde bomboş durumdaki İlhan topu boş filelere yolladı. 0-2



Stat: Kadir Has

Hakemler: Halis Özkahya xx, Alpaslan Dedeş xx, Aleks Taşçıoğlu xx

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung x, Levent x, Kana Bıyık xxx, Sapunaru xx, Kucher xx (Kravets dk. 63 x), Şamil xx (Mert dk. 72 x), Umut xx, Hasan Hüseyin xxx, Chery xx, Varela xx (Bilal dk. 81 ?), Deniz Türüç xx

Yedekler: Muammer,Emre Demir, Nurettin, Hakan, Adem

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

MKE Ankaragücü: Altay xx, Kitsiou xxx, Ante Kulusic xxx, Pazdan xxx, Pinto xx, Sedat Ağçay xx (Moke Abro dk. 72 x), Djedje xx, Dominic Boyd xxx, Sacko xx, Moulin xx (Aydın dk. 81 ?), Sadaev xx (İlhan Parlak dk. 53 xx)

Yedekler: Korcan, Alihan, Kaan, Cebrail, Mahmut, Mehmet Sak, Scarione

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Goller: Boyd (dk. 77), İlhan (dk. 90+5) (MKE Ankaragücü)

Sarı kart: Kitsiou (Ankaragücü)

