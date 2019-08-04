Kayserispor Şamil Çinaz ile sözleşme yeniledi

İstikbal Mobilya Kayserispor'dan yapılan açıklamada, Başkan Yardımcısı Mustafa Bakır'ın katıldığı törende, Şamil Çinaz ile bir yıllık sözleşme yenilendiği bildirildi.
33 yaşındaki orta saha oyuncusu 1.87 boyunda, 79 kiloda ve sağ ayak.
İHA
04 Ağustos 2019 Pazar 15:27
İstikbal Mobilya Kayserispor'dan yapılan açıklamada, Başkan Yardımcısı Mustafa Bakır'ın katıldığı törende, Şamil Çinaz ile bir yıllık sözleşme yenilendiği bildirildi.
33 yaşındaki orta saha oyuncusu 1.87 boyunda, 79 kiloda ve sağ ayak.
İHA