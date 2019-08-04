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Kayserispor Şamil Çinaz ile sözleşme yeniledi

İstikbal Mobilya Kayserispor, Şamil Çinaz ile bir yıllık sözleşme yeniledi.

Kayserispor Şamil Çinaz ile sözleşme yeniledi

İstikbal Mobilya Kayserispor'dan yapılan açıklamada, Başkan Yardımcısı Mustafa Bakır'ın katıldığı törende, Şamil Çinaz ile bir yıllık sözleşme yenilendiği bildirildi.
33 yaşındaki orta saha oyuncusu 1.87 boyunda, 79 kiloda ve sağ ayak.
 

İHA

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