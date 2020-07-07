Kayserispor seriyi 3 maça çıkardı Hes Kablo Kayserispor, evinde Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek ligde kalma adına önemli bir adım attı. Ayrıca sarı-kırmızılıların ligdeki galibiyet serisi de 3 maça çıkmış oldu.

07 Temmuz 2020 Salı 12:32