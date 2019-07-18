Kayserispor sezona evinde başlıyor

İstanbul’da gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrasında İstikbal Mobilya Kayserispor’un maç takvimi belli oldu. Sezona sahasında Alanyaspor ile start verecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor, sezonu da sahasında oynayacağı Trabzonspor maçı ile noktalandıracak.



Fikstür çekiminde İstikbal Mobilya Kayserispor’u temsil eden yönetici Muhammed Ali Temel, hedeflerinin geçen sezondan daha başarılı bir dönem geçirmek olduğunu söyledi. Bu sezon yeni bir kadro kurduklarının altını çizen Temel, “Fikstür, tüm takımlara hayırlı olsun. Yine hakedenin şampiyon olduğu bir sezon olsun. Kayserispor olarak biz de ligin üst sıralarını hedefliyoruz. Lige de sahamızda başlayacağız. Bu bir avantaj. Bu avantajı en iyi şekilde kullanmak için takımımız kamp çalışmalarını sürdürüyor” dedi.



16 Ağustos 2019’da başlayacak olan Süper Lig’de İstikbal Mobilya Kayserispor’un 17 haftalık ilk yarı fikstürü şöyle:

1.Hafta Alanyaspor

2.Hafta Ankaragücü (D)

3.Hafta Galatasaray

4.Hafta Antalyaspor (D)

5.Hafta Denizlispor

6.Hafta Konyaspor (D)

7.Hafta Göztepe (D)

8.Hafta Kasımpaşa

9.Hafta Y.Malatyaspor (D)

10.Hafta Fenerbahçe

11.Hafta Gençlerbirliği (D)

12.Hafta Sivasspor

13.Hafta Beşiktaş (D)

14.Hafta Ç.Rizespor

15.Hafta G.Gaziantep (D)

16.Hafta M.Başakşehir

17.Hafta Trabzonspor (D)

