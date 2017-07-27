Kayserispor'da transfer açıklaması!

Kayserispor Başkanı Erol Bedir transferle ilgili merak edilen konuları açıkladı.

"Gümbür Gümbür..."

Kayserispor şimdiye kadar kimleri transfer etti?

Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'nın Salzburg kentinde bulunan bir otelde devam ediyor. Takımını kamp döneminde yalnız bırakmayan Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, transfer çalışmalarını büyük ölçüde tamamladıklarını bundan sonraki süreçte Teknik Direktör Sumudica'nın isteği olursa transfer gerçekleştireceklerini belirterek, "Sezonun tamamlanmasıyla birlikte takımımızda çok az sayıda oyuncu vardı. Bu noktada elimizi hızlı tutmamız gerektiğini biliyorduk. Transfer komitemiz büyük bir dikkat ve titizlikle çalışmalarını yürüttü. Hocamızın da raporları doğrultusunda transferimizi gerçekleştirdik. Tam kadro olarak Avusturya kampını sürdürüyoruz. Şuan için görüştüğümüz oyuncu yok. Transferi büyük ölçüde tamamladık. Ancak burada 2 hazırlık maçı daha oynayacağız. O maçlardan sonra hocamız transfer isterse bizde çalışmalarımızı yaparız." diye konuştu.Öte yandan Kayserispor'un Avusturya'da oldukça verimli bir kamp dönemi geçirdiğini de belirten Erol Bedir, "Takımın calışmasından, arkadaşlık ortamından ve hocanın uyumundan gayet memnunum. Gümbür gümbür bir Kayserispor geliyor diye düşünüyorum, İnşallah her şey istediğimiz gibi olur." ifadelerini kullandı.Kayserispor bu sezon transferde şov yapıyor. Yıldız isim Gyan Asamoah'ı kadrosuna katan Kayserispor, Bursaspor'dan Şamil Cinaz, Astra'dan Cristian Sapunaru ve Silviu Lung Jr., Steaua Bükreş'ten Fernando Boldrin, Vojvodina'dan Dejan Meleg, Reims'ten Atila Turan, Bandırmaspor'dan Ömer Kandemir, Şili'den Gonzalo Espinoza, Sion'dan Geoffrey Bia, Samsunspor'dan Canberk Aydin, Adana Demirspor'dan Oğuzhan Berber, Rumen ekibi Cluj'dan Tiago Lopes, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Erkan Kaş ve Anderlecht'ten Stéphane Badji'yi transfer etmişti.Samba Sow, Mabiala, Alain Traore, Efe Halil Özarslan ve Kubilay Sönmez ise takımdan ayrılan isimler oldular.