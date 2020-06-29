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Kayserispor Sivas'ta yine kaybetmedi

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig maçlarında Sivas'ta bir kez daha kaybetmedi.

Kayserispor Sivas'ta yine kaybetmedi

Süper Lig'in 29.haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşan ve müsabakayı 2 golle kazanan Hes Kablo Kayserispor, 3 puanı hanesine yazdırmanın mutluluğunu yaşıyor.
Sivasspor ile Süper Lig'de 26.kez karşılaşan sarı kırmızılılar 9. galibiyetini elde ederken Sivas'ta oynadığı son 4 maçta da yenilmedi. Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda Sivasspor ile oynadığı 13 maçta 5 galibiyet 5 yenilgi alırken 3 beraberlik elde etti. Sivas'ta 5 sezon önce 3-0 yenilen sarı kırmızılılar sonrasında oynadığı 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik elde etti.

Kayserispor'un deplasmanda Sivasspor ile oynadığı maçlar ve neticeleri şöyle:
2019/2020 Sivasspor-Kayserispor 0-2
2018/2019 Sivasspor-Kayserispor 1-3
2017/2018 Sivasspor-Kayserispor 0-2
2015/2016 Sivasspor-Kayserispor 0-0
2013/2014 Sivasspor-Kayserispor 3-0
2012/2013 Sivasspor-Kayserispor 4-2
2011/2012 Sivasspor-Kayserispor 1-1
2010/2011 Sivasspor-Kayserispor 1-0
2009/2010 Sivasspor-Kayserispor 2-4
2008/2009 Sivasspor-Kayserispor 0-0
2007/2008 Sivasspor-Kayserispor 1-0
2006/2007 Sivasspor-Kayserispor 3-2
2005/2006 Sivasspor-Kayserispor 0-5

İHA

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