Kayserispor son 16’da

Süper Lig’in flaş takımı Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası’nda da adından söz ettirmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı temsilcimiz 2. Lig temsilcisi Eyüpspor’u deplasmanda da mağlup etmeyi başardı.

Esenler Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk devresinde gol sesi çıkmazken, 49'da Deniz Türüç, takımını öne geçiren golü kaydetti. Sarı-kırmızılılarda Geoffrey Bia ise 74'te skoru 2-0'a taşıyarak maçın skorunu tayin etti.

Alınan bu sonucun ardından, ilk maçı 3-2 kazanan Kayserispor, adını son 16'ya yazdırmış oldu.

Rakibi bugün belli olacak

Kayserispor’un son 16 turundaki rakibi bugün saat 15.00'te gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan son 16 turu ilk müsabakaları 26, 27 ve 28 Aralık 2017, rövanşları ise 16, 17 ve 18 Ocak 2018 tarihlerinde yapılacak.

Haber: Ramazan KARAKUŞ



