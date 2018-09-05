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Kayserispor son 8 sezonun en iyi başlangıcını yaptı

Spor Toto Süper Lig'in ilk 4 haftasını namağlup geçerek 8 puan ile 4. sıraya yerleşen Kayserispor, son 8 sezonun en iyi başlangıcını yaptı. Sarı-Kırmızılı takım en son 2010-2011 sezonunda ilk 4 haftalık periyodu 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak namağlup 10 puan ile geçmişti. 

Kayserispor son 8 sezonun en iyi başlangıcını yaptı

Ligde oynadığı son maçta Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek adından söz ettiren Kayserispor, 2018-2019 Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunda geride kalan 4 haftada 18 takım arasında yenilgi yüzü görmeyen 3 takımdan biri oldu. Bu performans aynı zamanda Kayseri ekibinin son 8 sezonunda ilk 4 haftalar değerlendirmeye alındığında yaptığı en iyi lig başlangıcı oldu. Kayserispor, en son 4 haftalık periyodu en son 2010-2011 sezonunda namağlup olarak geçmiş ve aldığı 3 galibiyet, 1 beraberlik ile 10 puana ulaşmıştı. Son 8 sezonun 7'sini Süper Lig'de geçiren Sarı-Kırmızılı takım, 2014-2015 sezonunda ise bugünkü adıyla TFF 1. Lig'de mücadele etti. Tüm bu sezonlarda aynı başarıyı bir türlü yakalayamayan Kayseri ekibi, bu sezon ise önemli işlere imza atarak 4 haftayı namağlup olarak kapattı. Kayserispor son 9 sezonda ligin ilk 4 haftalarında gösterdiği performans şöyle: 

2018-2019 
2 galibiyet, 2 beraberlik, 8 puan 
2017-2018 Sezonu 
2 galibiyet, 1 beraberlik, 7 puan 
2016-2017 
2 beraberlik, 2 puan 
2015-2016 
1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 puan 
2014-2015 (TFF 1. Lig) 
1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 puan 
2013-2014 
1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 puan 
2012-2013 
1 beraberlik, 1 puan 
2011-2012 
1 galibiyet, 3 puan 
2010-2011 
3 galibiyet, 1 beraberlik, 10 puan 
 

İHA

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