Kayserispor son dakikada yıkıldı!



Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip maç boyunca üstün bir futbol ortaya koydu ancak 90+1'de gelen gole engel olamadı ve müsabaka 1-1 sona erdi.

Goller 45'te Sefa Yılmaz ile 90+2'de Cenk Tosun'dan geldi.

İKİNCİ YARI GİRDİ GOLÜNÜ ATTI

Sarı-kırmızılı ekip maçın 45. dakikasında Bobo'nun soldan getirdiği ve ceza alanı içerisine verdiği pasta topla buluşan Sefa Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti.

İkinci yarıda oyuna giren ancak 50. dakikada sakatlanan Muhammet Demir oyuna devam edemedi ve yerini Cenk Tosun'a bıraktı.

Maç boyunca Bobo ve Sefa ile pozisyonlar harcayan Kayserispor, 90+2. dakikada yaşanan karambolde ikinci yarı oyuna giren Cenk Tosun'u durduramadı ve maç 1-1 tamamlandı.

Bu sonuçla Kayserispor puanını 14 yaptı ve 13. sırada kaldı. Gaziantepspor ise aldığı beraberlik ile 12 puana yükseldi.

Ligin 13. haftasında Kayserispor deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Gaziantepspor'un rakibi ise sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor olacak.

