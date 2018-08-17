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Kayserispor taraftarı stadı dolduracak

Kayserispor taraftarı, bu sezon Kadir Has’ta oynanacak müsabakalarda sarı kırmızılı takımın en önemli itici gücü olacak.

Kayserispor taraftarı stadı dolduracak

Kayserispor’un en önemli taraftar kitlesi olan Kapalı Kale Taraftar Derneği, hem dernek hem Kayserispor taraftar sayısını artırmak için kolları sıvadı. Sarı Kırmızılı takıma gönül veren binlerce taraftar, Kadir Has Stadı doldurmak için yeni projeler geliştiriyor.

Kapalı Kale Taraftar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dirgenali, yaptığı açıklamasında “Kayserisporlu olmak için, Kayserisporluyum demek yeterli değil. Bunu eyleme dökmeliyiz. En azından yeni jenerasyonu Kayserisporlu yapmalıyız. Bunun için bizler, okul statüsünde çalışmalar yapıyoruz. Kayserispor ürünleri hediye ediyoruz. Okullarımıza kitap, defter, kırtasiye malzemesi yardımı yaparak Kapalı Kale taraftar grubunun ne denli aktif ve yararlı çalışmalar yaptığını göstermek ve bu noktada da Kayserispor sevgisini aşılamak istiyoruz. Okullar ile diyalog halindeyiz. Her geçen hafta sayımızı artırmak ve projelerimizin sonucunda Kadir Has’ı doldurmak istiyoruz” yorumunda bulundu.  
 

İHA

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