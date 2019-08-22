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Kayserispor taraftarına ceza

İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarına PFDK'dan ceza geldi.

Kayserispor taraftarına ceza

Profesyonel Futbol disiplin kurulu kararına göre, Kadir Has Stadı Kuzey Alt Tribün C, D, E ve Batı Alt Tribün D, F blokta bulunan taraftarlar, PFDK tarafından 1 maç stada girememe cezası aldı.

Kayserispor-Alanyaspor Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle kulübe 24.000 TL Para Cezası verilirken, bu müsabakada taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Alt Tribün C, D, E ve Batı Alt Tribün D, F blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi.

Bu karara göre; bu tribünlerde bulunan taraftarlar, 2 hafta sonra Kayseri'de oynanacak Kayserispor-Galatasaray maçını statda takip edemeyecek.
 
 

İHA

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