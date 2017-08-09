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Kayserispor, Tarsus İdman Yurdu ile hazırlık maçı oynadı

Kayserispor, Süper Lig hazırlıkları kapsamında Tarsus İdman Yurdu ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Kayserispor, Tarsus İdman Yurdu ile hazırlık maçı oynadı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Süper Lig hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanların yanı sıra, hazırlık maçları da oynayan sarı-kırmızılı ekip, 3. Lig ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya geldi.
Kulüp tesislerindeki maçta, Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, bütün futbolculara oynama imkanı verdi. Kulüp Başkanı Erol Bedir'in de izlediği maçı, Kayserispor 3-0 kazandı.
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