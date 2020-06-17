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Kayserispor tempo artırdı

Hes Kablo Kayserispor, sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı için tempolu bir şekilde hazırlanıyor.

Süper Lig’in 28.haftasında sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçını kazanarak alt sonralardan kurtulmak isteyen Hes Kablo Kayserispor, bu müsabaka için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Direktör Robert Prosinecki nezaretinde çalışan sarı-kırmızılı ekip, tempo artırdı. Sahasında 3 puanı hanesine yazdırmanın planı içerisinde olan sarı kırmızılı takım kaptanı Silviu Lung, birbirinden önemli 7 maç oynayacaklarını bunun ilki olan Gençlerbirliği maçını kazanmak istediklerini söyledi. Lung "Sahamızda zor bir maç daha oynayacağız. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Umarım iyi çalışır ve 3 puanı alırız" dedi.
 

İHA

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