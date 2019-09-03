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Kayserispor TFF’ye tepkili

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, TFF’ye tepki gösterdi.

Kayserispor TFF’ye tepkili

İstikbal Mobilya Kayserispor’da teknik direktör Hikmet Karaman, TFF’nin 4. hafta maç programını açıklamamasına tepki gösterdi. Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan Hikmet Karaman, "İlk üç haftada 9 puanda alabilirdik, 0 puan da alabilirdi, 6 puan veya 4 puanda alabilirdik. Ama maalesef 1 puandayız. Galatasaray maçına baktığımızda 5 kırmızı kartın ve 8 dakika uzatmanın olduğu 99. dakikada gol yiyen bir Kayserispor var. Artık Antalyaspor maçına odaklanmalıyız. Çıkışa geçmek için iyi hazırlanmalıyız” dedi.

Antalyaspor ile deplasmanda oynayacakları maçın tarihinin belli olmaması ile ilgili; “Daha program belli değil. Hangi gün oynayacağımız belli değil. Bunu ayarlamak ve yapmak çok mu zor. Plan ve programlama yapacağız. Milli takım arası geldi, acaba ne yapabiliriz yeni gelen oyuncular var bir kamp düşünülür mü? Antalya’ya ne zaman gidebiliriz. Uçak saatlerini ayarlayacağız. Direk uçaklar var ama maç tarihini bilmiyoruz ki. Niye bu maç tarihlerini önce açıklayamıyorlar. Bu bir kere çok büyük bir sorun. Çalışanlar çok tembel. Kimse kusura bakmasın. Hata yapabiliriz ama çalışanlar çok tembel demek ki” diye konuştu.
 

İHA

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