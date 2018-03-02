Kayserispor timsah avına çıktı

Geçen hafta sahasında Kasımpaşa’yı mağlup ederek son derece önemli 3 puanı hanesine yazdıran Kayserispor, bu akşam Bursaspor ile oynayacağı kritik maça odaklandı. İlk 5’teki yerini korumak için bu maçtan mutlak suretle galip ayrılmayı planlayan sarı-kırmızılılar tüm hesaplarını 3 puan üzerine yapıyor.

Mücadele öncesi son çalışmasını bu sabah yapacak olan Kayserispor, saat 20.00’da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın başlama saatini beklemeye koyulacak.

Maç öncesinde Kayserispor, 38 puanla 5., Bursaspor ise 27 puanla 12. sırada bulunuyor.

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