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Kayserispor-Trabzonspor Maçı Bileti Fiyatları Belli Oldu

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor-Trabzonspor maçının bilet fiyatları belirlendi.

Kayserispor-Trabzonspor Maçı Bileti Fiyatları Belli Oldu

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Kadir Has'ta oynanacak Kayserispor-Trabzonspor maçının bilet fiyatları belirlendi ve satışa sunuldu. Kayserispor kulübünden yapılan açıklama göre; 01 Aralık Cumartesi günü oynanacak müsabakanın bilet fiyatları 15 TL ila 40 TL arasında değişiyor.

Kayserispor kulübü, bilet fiyatları hakkında resmi internet sitesinden yaptığı açıklamasında, "Kayserispor'umuzun 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 14. haftasında 01 Aralık Cumartesi günü Trabzonspor ile 19:00’da Kadir Has Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından satışa sunulmuştur. Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde; Batı Alt: 40 TL, Doğu Alt: 25 TL, Doğu Üst: 20 TL, Kuzey Üst: 15 TL, Misafir Tribünü: 20 TL."
 
 

İHA

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