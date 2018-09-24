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Kayserispor Umutlu

Kayserispor'un ihtiyar delikanlısı 2 haftada kötü sonuç aldıklarından ötürü camiadan özür diledi. 

Kayserispor Umutlu

Kayserispor'un gol yollarında en etkili isimlerinden birisi olan ve takım kaptanlığı görevini de yürüten Umut Bulut, camiadan özür diledi. İlk 4 haftada 2 galibiyet 2 beraberlik alarak önemli bir ivme yakalanmasına rağmen son 2 haftada peşpeşe gelin yenilgilerden ötürü sarı kırmızılı camiadan özür dileyen Umut Bulut, "Kayserispor futbolcuları olarak kazanmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak son 2 maçtır bir türlü istediğimiz futbolu yansıtamıyoruz. Takım halinde iyi değiliz. Bundan ötürü taraftarlarımızdan da özür dileriz. Ancak bu durumdan sıyrılacağız" dedi. 

Süper Lig'deki hedeflerinden sapmadıklarını da söyleyen kaptan Umut Bulut, "Biz iyi bir takımız. Geçen sezon camia olarak kenetlenerek önemli başarılar kazandık. Bu sezon yine başarılı olacağız. El birliği ile Kayserispor'u şaha kaldıracağız" açıklamasında bulundu. 
 

İHA

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