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Kayserispor'un 7 oyuncusu milli takımlara gitti

Bu sezonun flaş ekiplerinde Kayserispor, 7 oyuncusunu milli takım kamplarına gönderdi.

Kayserispor'un 7 oyuncusu milli takımlara gitti

Kayserisporlu futbolculara milli maçlar sebebiyle Çarşamba gününe kadar izin verilirken sarı-kırmızılı 7 oyuncu ise Milli Takım kamplarına gitti.

SAKATLANMADAN DÖNMELERİNİ ARZULUYORUZ

Kayserispor'da Deniz Türüç ve Atilla Turan A Milli Takıma giderken Ryan Mendes Yeşil Burun Adaları, Oleksander Kucher Ukrayna, Asamoah Gyan Gana, Ali Ahamada Komodor Adaları, Christian Sapunaru Romanya Milli Takımlarına giden isimler oldu. Kayserispor Başkanı Erol Bedir, ''Bir ölçüde kaptanlar takımı olarak adlandırılan Kayserisporumuzdan 7 oyuncunun milli takımlara gitmesi bizim için onurdur. Ülkelerinin A Milli Takım kamplarına giren Kayserisporlu oyunculardan Kucher, Gyaen ve Sapunaru'nun ülke Milli Takımlarında kaptanlık pazubenti takmaları, sarı-kırmızılı takımımızın zenginliğidir. Başarılı sonuçlarla ve sakatlanmadan dönmelerini arzuluyoruz'' dedi.

Öte yandan sakatlığının son tedavisi için Portekiz'e giderek burada ülkesinin milli takım doktoruna muayene olan Varela'nın Kayseri'ye dönerek antrenmanlara katılması bekleniyor.

kralspor.com

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