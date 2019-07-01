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Kayserispor'un borcu netleşti

İstikbal Mobilya Kayserispor'un borcunun ne kadar olduğu açıklandı

Kayserispor'un borcu netleşti

Spor Toto Süper Ligi 2019-2020 sezonuna Erol Bedir başkanlığında girecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor'un borcunun ne kadar olduğu açıklandı. Mali denetçiler tarafından hazırlanan rapora göre; sarı kırmızılı kulübün borcu 141 Milyon 218 Bin 914 TL olarak tespit edildi.

Mali Denetçi raporunda İstikbal Mobilya Kayserispor'un kısa ve uzun vadeli borcu 214 milyon 499 bin 192 TL olarak tespit edilirken uzun vadeli borcun ise 826 bin 474 TL olduğu görüldü. Bu rakamlar sarı kırmızılı kulübün dün gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında da kabul edildi.

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmasında da "Kendi şirketimden bankalar aracılığı ile 2 sene içerisinde Kayserispor'a 88 Milyon TL para gitmiş, 72 Milyon TL aralıklı dönemler içerisinde iade edilmiş. Hali hazırda 16 Milyon TL kulüpten alacağımız var. Bu para şirketimin, yönetici arkadaşlarımın. Dekontlar da mevcuttur" cümleleri kurmuştu.
 

İHA

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