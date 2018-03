Kayserispor'un gladyatörlerleri: Deniz Türüç, Badji, Kana Bıyık

Teknik direktür Sumudica önderliğinde fırtınalar estiren ve Süper Lig'de ilk devreyi 5. sırada bitiren Kayserispor'un yıldızları Deniz Türüç, Badji ve Kana Bıyık, özel açıklamalarda bulundu.



Deniz Türüç: Tek düşüncem Kayseri



Asistleri, golleri ve performansıyla adını devlerin listesine yazdıran Deniz Türüç, transfer için sezon sonunu işaret etti: Kulübe para kazandırmadan ayrılmak istemem!



Deniz Türüç... Süper Lig’de ilk yarının flaş ekibi Kayserispor’un parlayan yıldızı... Hollanda altyapısında yetişen, Go Ahead Eagles’ta forma şansı bulup Kayserispor’un keşfettiği bir orta saha oyuncusu. Belek’te kamp yaptıkları otelde hem takımıyla ilgili hem de geleceğiyle ilgili konuştuk, şunları söyledi: “Türkiye’yi bilmiyordum ama bir taraftan da ülkemden teklif alınca da Kayserispor’da buldum kendimi. Forma savaşı verirken çok mücadele ettim kendimi kabul ettirmek için. Zor ve sert bir lig, o nedenle adapte olmak için hem çok çalışmam hem de kuvvetli olmam gerekiyordu. Çok şükür bunları yapabildim ki bugün Kayserispor’da oynuyorum.

'Şımarmak yok'



Çok iyi bir kulübüz, çok iyi bir başkanımız var ve çok da yetenekli oyunculara sahibiz. Düşünün geçen sene, herkes bize düştü gözüyle bakıyordu. Ama biz inandık ve düşmedik. Şimdi ise Kayserispor ikinci yarıda şampiyonluğa oynar mı diye soruyorlar. Biz asla şımarmayız ve ayaklarımız yere basıyor. Ama şunu iyi biliyoruz ki bu başarı ikinci yarıda da sürecek. Çünkü iyi bir ekibiz ve hocamız bizi çok iyi çalıştırıyor.



'Nerede kalmıştık'



Şunu kimse unutmasın ben Deniz Türüç olarak ligin son maçına kadar elimden gelen en üst düzey performansı göstereceğim. Sezon sonu gelir kulübüm hakkımda karar verir, oturur konuşuruz. Şu anda tek düşüncem Kayserispor’u bu sezon en iyi yerlere taşıyıp taraftarımızı mutlu etmek olacak. Takımda arkadaşlık üst düzeyde. Umut abi bizlere çok sahip çıkıyor. Ayrıca başkanımız bütün isteklerimizi yerine getiriyor. Teknik direktörümüz çok özel bir insan. Bizler üzerinde müthiş bir otoritesi var ama aynı zamanda çok samimi. Arkadaş gibi davranıyor. Zaten bu tablo yerlisiyile yabancısıyla bize ligin ilk yarısında bu başarıyı getirdi. Şimdi kampta çok iyi çalıştık... Moda deyimle; 'Nerede kalmıştık' sloganıyla lige başlayacağız...'



‘Kayseri’ye borçluyum’



Benim hedefime gelince; bu kulübe çok şey borçluyum. Hem maddi hem de manevi olarak Kayserispor’da çok güzel günler geçiriyorum. Biliyorum sezon içinde olsun sezon sonunda olsun önemli teklifler geliyor. Amacım öncelikle bana burada kendimi gösterme imkanı bulduğum takımıma faydalı olmak ve para kazandırmak. Gönül rahatlığıyla ayrılmak isterim. Profesyonel olarak baktığınızda kulüpler bizleri alıp değer yapıp hem kendilerine katkı hem de bizlere katkı yapmak amacındalar.



Değeri 25 milyon TL!



Kayserispor'da iki sezondur üst üste çok başarılı bir grafik ortaya koyarak Lucescu tarafından iki kez milli takıma davet edilen Deniz Türüç'e Galatasaray'ın talip olduğu iddia edilmişti. Başarılı oyuncunun adı bir süre Beşiktaş'la da anıldı. Sarı-Kırmızılı takımın yıldız ismi haline gelen Deniz hakkında çıkan transfer söylentileri hakkında konuşan başkan Erol Bedir ise, "Oyuncumuza talip olan bir kulüp olursa oturur konuşuruz" diyerek transfere açık kapı bırakmıştı. İç Anadolu ekibinin Deniz için 5 milyon Euro bonservis bedeli

belirlediği konuşulsa da kulüpten bu konuda net bir açıklama yapılmadı.

Badji: Sürprize hazır olun



Başakşehir’den Anderlecht’e transfer olduktan sonra yeniden Türkiye’de Kayserispor formasıyla karşımıza çıkan Badji de en az diğer arkadaşları kadar iddialı:



Türkiye’de olmak bana mutluluk veriyor. İlk yarı çok güzeldi benim için. Umuyorum ki ikinci yarıda bu şekilde olacak. Çünkü yeni şeyler katıyoruz oyunumuza. Bu da bize başarı olarak geri dönecek. Hocamız çok kaliteli ve iyi bir teknik direktör. Yabancıları ve Türkleri bir aile gibi birbirine bağladı. Bu yüzden biz de sahada yüzde yüzümüzü vermek istiyoruz. Taktiksel anlamda da çok doğru işler yapıyor. Bizden sürpriz beklesinler bence. Sahada kim daha çok çalışırsa o başarılı oluyor ve biz Kayserispor olarak gerçekten doğru bir şekilde çalışıyoruz.



'Başakşehir yerini hak ediyor'



Başakşehir 5-6 yıllık bir takım. Güçlüler ve güçlerini de artırıyorlar. Bence bulundukları yeri hak ediyorlar. Oyuncularını muhafaza etmeyi doğru beceren bir takım.



‘Taraftarın desteği olmazsa olmaz’



Badji, FANATİK aracılığıyla taraftara da bir mesaj yolladı. Onların desteğine her zaman ihtiyaçları olduğunu dile getiren başarılı orta saha oyuncusu, "Bizim için taraftarın desteği çok önemli. İç saha maçlarımızda rakibimize oluşturduğumuz baskıyla birlikte onların da itici gücüne ihtiyacımız var. Bu yüzden sonuçlar ne olursa olsun bize destek vermeyi sürdürsünler. Sonunda biz onları mutlu edeceğiz, buna inanıyorumz. Merak etmesinler" değerlendirmesini yaptı.

Kana Bıyık: Zirveyi istiyoruz



Kayserispor’n gaddar stoperi Kana Bıyık, “Zirve bize artık uzak değil. İlk yarıda neler yapabileceğimiz gösterdik. Şimdi ise başarı elde etme zamanı” diye konuştu



Geçen sezonun başında Hakan Kutlu’nun Kayserispor’a getirdiği ve kısa sürede takımın vazgeçilmezi haline gelen Kana Bıyık, Türkiye’ye geliş sürecini anlattı. “Fransa’da Türkiye hakkında doğru bilgiler verilmiyor” diyen başarılı oyuncu, “Burası hep bir savaş ülkesi olarak gösteriliyor. Nitekim Kayserispor’dan teklif aldığımda da bana bu konuda çok farklı şeyler söylediler. Özellikle gazetecilerdi bunlardı. Ancak be Fransız gazetecilerin ne kadar yalancı olduklarını biliyordum. Buraya gelip buradaki huzuru görünce de bunu bir kez daha anlaşmış oldu. Türkiye gerçekten çok güzel bir ülke. Futbol olarak da her geçen gün ileriye gidiyor. Dünyaca ünlü futbolcular artık burayı kolayca seçiyor” diye konuştu.



‘Zirve uzak değil’



Kana Bıyık, Kayserispor’da çok mutlu olduğunu dile getirirken, açıklamalarını şöyle tamamladı: Herkese bu ligde neler yapabileceğimizi gösterdik. Takım olarak kendimizi ispatladık. Şimdi ise zirveye oynama vakti. Bu bizim gibi iyi bir takım için uzak bir hedef değil.



‘Cenk’e çok sevindim’



Sözlerine Süper Lig’den devam edecek yarışla ilgili devam eden Kamerunlu stoper, “Beni Süper Lig’de en fazla zorlayan forvet Cenk Tosun oldu. O gerçekten çok farklı ve kaliteli bir oyuncu. İnsanlar şu anda Everton’da oynayıp oynamayacağını tartışıyor. Ama bence tartışılacak bir şey yok. Everton, oynatmayacağı bir oyuncuya 30 milyon Euro’ya yakın yatırım yapmaz” ifadelerini

kullandı.



MİNİ YORUM: KAYSERİ'YE ÖZEL TASARIM



Sezonun flaş takımı Kayseri için haftalar öncesinde böyle bir röportajı planlamıştık. Dostum Emino Tillo'nun özel tasarımlarıyla Kayserispor'a özel bir fotoğraf ortaya çıksın istedik. Deniz Türüç ve Kana Bıyık zevkle giyerken Badji ise onun için hazırladığımız montu beğenmediğini ve giymeyeceğini söyledi. Ancak arkadaşlarının ısrarıyla üstüne giydikten sonra fikri çok çabuk değişti. Baştaki isteksiz tavırları, yerini grubun en neşeli ismi haline bıraktı. Usta fotomuhabirimiz Gökay Akın'ın çekimleri bittiğinde ise montları en son çıkaran Badji'ydi. Bu sıradışı röportajın ortaya çıkmasında pay sahibi olan Kayserispor Genel Menaceri Erdem Kemaloğlu'na da ayrıca teşekkür ederiz.

