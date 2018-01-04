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Kayserispor' un hazırlık maçları belli oldu

Kayserispor, Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıkları kapsamında yarın Antalya'da kampa girecek.

Kayserispor' un hazırlık maçları belli oldu
Sarı-kırmızılı ekip, Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştireceği kampta, 8 Ocak Pazartesi günü Arnavutluk'un Kukesi, 10 Ocak Çarşamba günü ise Çekya'nın Slovacko takımları ile hazırlık maçında karşılaşacak.Ü
 
Kayserispor, 18 Ocak Perşembe günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçının ardından Kayseri'ye dönerek ikinci yarı hazırlıklarına tesislerinde devam edecek.
 
                                                                                                                                              AA
 
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