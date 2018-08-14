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Kayserispor'un ilk golü Chery'den

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşan ve 2 golle 3 puanı kazanan Kayserispor'da ilk galibiyetin sevinci yaşanırken, sezonun ilk golünü yeni transfer Tjaronn Chery'in atması da ayrı bir sevinç yarattı. 

Kayserispor'un ilk golü Chery'den

Kayserispor'un sezon başlamadan önce transfer ettiği önemli isimlerden birisi olan Tjaronn Chery, sarı kırmızılı takımın 2018-2019 sezonundaki ilk golünü atan isim oldu. Antalyaspor maçına ilk 11'de başlayan Hollandalı futbolcu, müsabakanın 14. dakikasında Varela'nın soldan ortasını iyi takip edip klas bir vuruşla takımının Antalyaspor maçındaki golünü kaydeden isim olmuştu. 
Kayserispor forması ile ilk resmi maçında 68 dakika oyunda kalan Chery, sonrasında yerini çocukluk arkadaşı Bilal Başacıkoğlu'na bıraktı. Chery oyundan çıkarken taraftarın alkışlarını da aldı. 

İHA

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