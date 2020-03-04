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Kayserispor'un kalan maçları

Süper Lig'de 19 puana erişen Hes Kablo Kayserispor, son 10 haftada çok önemli müsabakalara çıkacak.

Kayserispor'un kalan maçları

Sarı Kırmızılı takım, 5 iç saha 5 deplasman maçına çıkacak. Hes Kablo Kayserispor, sahasında Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Trabzonspor ile karşılaşacak. Deplasmanda ise Kasımpaşa, Fenerbahçe, Sivasspor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir ile oynayacak.
 
3 haftalık program
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ligin 26, 27 ve 28.hafta programını da açıkladı. Buna göre Kayserispor'un sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor ve Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçlarının tarihleri de netleşmiş oldu. Hes Kablo Kayserispor, sahasında Malatyaspor ile Pazar günü, deplasmanda Fenerbahçe ile Cuma günü, sahasında Gençlerbirliği ile de Cumartesi günü oynayacak. Kayserispor'un 3 haftalık maç programı şöyle:
 
26.Hafta / 15 Mart Pazar
13:30 Kayserispor-Y.Malatyaspor
27.Hafta / 20 Mart Cuma
20:00 Fenerbahçe-Kayserispor
28.Hafta / 4 Nisan Cumartesi
14:00 Kayserispor-G.Birliği
 
Hes Kablo Kayserispor'un kalan maçları şunlar:
25.Hafta: Kasımpaşa (D)
26.Hafta: Y.Malatyaspor
27.Hafta: Fenerbahçe (D)
28.Hafta: Gençlerbirliği
29.Hafta: Sivasspor (D)
30.Hafta: Beşiktaş
31.Hafta: Ç.Rizespor (D)
32.Hafta: Gaziantep
33.Hafta: Başakşehir (D)
34.Hafta: Trabzonspor
 

İHA

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