Kayserispor'un kozu Pedro olacak

Süper Lig'in 29.haftasında deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak Hes Kablo Kayserispor, hazırlıklarını tamamladı. Son çalışmasını bugün gerçekleştiren ve öğleden sonra kara yolu ile Sivas'a gidecek sarı kırmızılı takımda sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.



Sarı Kart cezası biten Cristian Sapunaru'nun da kadroda yer alacağı Hes Kablo Kayserispor'un en önemli oyuncularından birisi yine Pedro Henrique olarak görülüyor. Sarı kırmızılı takım adına 9 gole imza koyan Brezilyalı futbolcu, yarınki maçta takımının en önemli gol ümitlerinden birisi olacak.



21 müsabakada 9 golü bulunan Brezilyalı futbolcu antrenman sonrasında, "Sivas maçı bizim için çok önemli. Biz kazanmak istiyoruz. Gol atmak istiyorum. Kazanmak istiyorum. Başaracağımıza inanıyorum" dedi.

