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Kayserispor'un Kupa maçı kadrosu

İstikbal Mobilya Kayserispor, 18 kişilik kadro ile Manisa'ya hareket etti.

Kayserispor'un Kupa maçı kadrosu

Türkiye Kupası 5. Kademe 2. maçında deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor, as kadrosundan birçok oyuncudan yoksun olarak Manisa'ya gitti.

Yarın oynanacak müsabakada gençlerden kurulu bir kadro ile mücadele edecek olan sarı kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Alpay Çelebi, Levent Gülen, Nurettin Korkmaz, Pedro Henrique ve Bernard Mensah oynayamayacak.
Teknik Direktör Bülent Uygun, Manisa FK maçı kadrosuna Ahmet Kürşat Kılıç, Ahmet Zekeriya Kartal, Aksel Aktaş, Barış Emirhan Doğan, Bora Barlas, Doğan Alemdar, Ercan Çifci, Furkan Şahin, Mehmet Eray Özbek, Mustafa Buğra İlter, Osman Can Çötür, Ömer Uzun, Ramazan Emirhan Civelek, Selahattin Seyhun, Sinan Ayhan, Taner Gümüş, Umut Eren Tunç ve Ümran Zambak'ı dahil edildi.
 
 

İHA

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