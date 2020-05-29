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Kayserispor'un maç günleri belli oldu

TFF'nin maç takvimini açıklamasıyla birlikte Hes Kablo Kayserispor'un maç günleri de belli oldu.

Kayserispor'un maç günleri belli oldu

TFF maç takvimini açıkladı. Süper Lig'de 22 puanla 18. sırada bulunan ve kümede kalma hesapları yapan Hes Kablo Kayserispor'un 27 ile 31. hafta arasında oynayacağı 5 müsabakanın günleri ve saatleri de belli oldu.
Sarı Kırmızılılar, önündeki 5 maçı farklı günlerde oynayacak. Kayserispor, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günü 1'er kez sahaya çıkacak. Kayserispor'un maçları 2 kez 21:45'te, 3 kez de 19:15'te başlayacak. TFF'nin belirlediği takvime göre Hes Kablo Kayserispor'un maç günleri saatleri şöyle:
27.Hafta
12 Haziran Cuma
21:45 Fenerbahçe-Kayserispor
28.Hafta:
20 Haziran Cumartesi
19:15 Kayserispor-Gençlerbirliği
29.Hafta:
28 Haziran Pazar
19:15 Sivasspor-Kayserispor
30.Hafta:
6 Temmuz Pazartesi
21:45 Kayserispor-Beşiktaş
31.Hafta:
9 Temmuz Perşembe
19:15 Ç.Rizespor-Kayserispor 
 

İHA

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