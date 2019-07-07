Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayserispor'un maç programı belli oldu

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Avusturya kampında oynayacağı maçlar belli oldu.

Kayserispor'un maç programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonu ilk etap hazırlıklarına Kadir Has Tesisleri'nde başlayan ve ikinci etap çalışmalarını Avusturya'da sürdürecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor'un maç programı belli oldu.

İstikbal Mobilya Kayserispor Sportif Direktörü Erdem Kemaloğlu, 16-31 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Seefeld kentinde ikinci etap kamp çalışmalarını gerçekleştireceklerini söyledi. 15 günlük kamp çalışması boyunca 5 hazırlık maçı oynayacaklarını ifade eden Erdem Kemaloğlu, "1 tanesi kesinleşmemekle birlikte 4 hazırlık maçımız belli. İlk hazırlık maçımızı Avusturya 2.Lig takımlarından FC Liefering ile oynayacağız. Sonrasında Red Bull Salzburg takımı ile oynayacağız. Üçüncü hazırlık maçımız Freiburg ile olacak. Dördüncü maç ile ilgili bir kaç takım ile temastayız ve birisinde karar kılacağız. Son hazırlık maçımızı ise İtalya Seri A takımlarından Genoa ile oynayarak yurda döneceğiz" dedi.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSporKayserisporMaç
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.