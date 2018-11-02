Kayserispor'un Olağanüstü Genel Kurulu Ertelendi

Kayserispor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada daha önceden 3 Kasım tarihinde yapılacağı açıklanan seçimli olağanüstü genel kurulun, 10 Kasım tarihinde aynı yer ve saatte yapılacağı paylaşıldı. Kamuoyu bilgilendirme başlığı altında yapılan açıklamada; "Bilindiği üzere Yönetim Kurulumuz 15.10.2018 tarihli toplantısında 03.11.2018 Cumartesi günü saat 11:00’da Kadir Has Kongre Merkezi’nde yapılmak üzere, seçimli Olağanüstü Genel Kurul kararı almıştır. Genel Kurul üyelerimiz ile yapmış olduğumuz istişareler neticesinde bir kısmının mazeretlerinin olması, büyük bölümünün 04.11.2018 Pazar günü deplasmanda Ankaragücü ile yapacağımız müsabakaya bir gün önceden gidecek olmalarından dolayı Genel Kurulumuzun 10.11.2018 Cumartesi günü aynı yer ve saatte gerçekleşmesi kuvvet ile muhtemel hale gelmiştir" ifadelerine yer verildi.



